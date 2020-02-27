Кострома, , 22:09 — REGNUM Четырехлетняя девочка во время фотографирования у мемориала «Вечный огонь» в Костроме получила двойной перелом кисти, — сообщает ТРК «Кострома».

Как сообщила мать ребенка в соцсетях, во время прогулки с ребенком они решили сфотографироваться у памятника. Девочка хлопнула ладонью по плите, после чего обвалился кусок облицовки. Ребенок получил травму — кисть сломана в двух местах со смещением. Сейчас ребенок находится в одной из больниц Костромы.

На днях в местных СМИ была опубликована информация, что монумент «Вечный огонь» в Костроме разрушается из-за резких перепадов температур. Клей, на котором держится облицовочный камень, разрушается.