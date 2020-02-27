Богота, , 22:04 — REGNUM Как минимум трое военнослужащих погибли, двое получили травмы в результате крушения вертолёта в Колумбии. Об этом 27 февраля сообщает радиостанция La FM.

ЧП произошло днём в столичном департаменте Кундинамарка, неподалёку от города Бохака. Вертолёт с пятью военнослужащими на борту совершал перелёт из города Мельгар в департаменте Толима в сторону города Мадрид в департаменте Кундинамарка.

Крушение вертолёта произошло через небольшое время после взлёта. Воздушное судно рухнуло в ущелье. Три человека погибли на месте, ещё двое военнослужащих получили травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Власти Колумбии начали расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать неблагоприятные метеоусловия.

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