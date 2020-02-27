Москва, , 21:44 — REGNUM Сотрудники территориального отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в эвакуации жителей загоревшегося дома в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«26 февраля около 17:00 часов наряд группы задержания вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Алмаза Гилемова и старшего сержанта Филюса Гареева получил из дежурной части УМВД по городу Набережные Челны сообщение о том, что на 10-м этаже жилого дома горит квартира. Когда росгвардейцы прибыли на место происшествия, с балкона шел густой черный дым, а из окна были видны языки пламени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии поспешили в здание и, несмотря на дым от возгорания, смогли пробраться в квартиру, где начался пожар, и убедиться, что в помещении никого нет. После этого, сообщив в дежурную часть об инциденте, совместно с прибывшими на место происшествия сотрудниками ОВО старшими прапорщиками Чори Бобоназаровым и Альфисом Мугиновым сотрудники ведомства начали эвакуацию жильцов подъезда посредством обхода квартир и информирования жителей о пожаре.

В результате эвакуации никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты приступили к ликвидации очага возгорания. Из подъезда было эвакуировано двадцать человек, в том числе восемь детей, что позволило избежать возможных трагических последствий чрезвычайного происшествия.