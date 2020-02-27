Москва, , 21:39 — REGNUM Автобус загорелся возле въезда в аэропорт «Внуково» в Москве. Об этом 27 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улицей Центральная. Площадь возгорания составила четыре кв. метра. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке.

Автобус не являлся рейсовым, он предназначен для развоза рабочих. На момент пожара в автобусе не было пассажиров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время движение на улице Центральной перекрыто в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших при столкновении двух автобусов в подмосковных Химках.

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