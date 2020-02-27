Ижевск, , 20:22 — REGNUM Житель Ижевска признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда.

Судом и следствием установлено, что в 2012 году подсудимый заключил договор аренды земельного участка площадью 20 тыс. кв метров для личного подсобного хозяйства с администрацией муниципального образования «Нечкинское». В 2016 году по решению суда договор расторгнут, подсудимый должен был вернуть участок, в пригодном для его использования состоянии администрации. Но работы по приведению в порядок земли выполнены не были, а в сентябре 2019 года попросил главу МО подписать акт приема-передачи участка. Отказавшемуся подписывать документ чиновнику подсудимый предложил взятку в размере 30 тыс. рублей. Госслужащий обратился в правоохранительные органы.

Свою вину подсудимый признал. Дело рассмотрено в особом порядке. С учётом личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих наказание, мужчине назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района. Следствием установлено, что обвиняемый в 2013 году получил от гендиректора строительной фирмы взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 2,5 млн рублей. За это он гарантировал взяткодателю подписать акт выполненных работ, несмотря на их частичное исполнение.