Краснодар, , 20:16 — REGNUM Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.

Девочка пропала 20 июня 2016 года в районе посёлка Звезда — отчим девочки подвез ее по направлению к дому, после чего она вышла, намереваясь идти домой. Но дома ребёнок не появился. Долгое время девочка числилась пропавшей без вести.

В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, в которых сообщалось о том, где находятся останки ребёнка. В указанном неизвестными месте следователями были обнаружены костные останки. Спустя некоторое время следователи установили и подозреваемого в убийстве — им оказался 63-летний житель посёлка Звезда. Как он сам рассказал следователям, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома и отвлекала от работы. В очередной раз, решив прогнать девочку, он ударил её молотком по голове. Затем тело ребёнка вывез в соседний населённый пункт и оставил в поле. В ходе допроса подозреваемый признался и в том, что именно он оставил на зданиях надписи с указанием местонахождения тела.

«В настоящее время с фигурантом проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СКР.