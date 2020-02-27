Жмеринка, , 20:14 — REGNUM В городе Жмеринка Винницкой области Украины 12 человек получили травмы в результате нападения неизвестных на помещение городского совета, сообщает 27 февраля пресс-служба регионального управления Нацполиции.

По информации правоохранителей, более двух десятков человек в масках ворвались в помещение горсовета и пытались сорвать работу очередной сессии.

Сотрудники полиции преградили им дорогу, однако неизвестные не ушли, а разбили окна, двери и мебель, кидались камнями и дымовыми шашками.

Восемь полицейских и четверо нападавших получили ранения. Задержаны 11 человек.

Личности нападавших устанавливаются.

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