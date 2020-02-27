Мурсия, Испания, , 20:29 — REGNUM Учебно-боевой самолёт С-101 академии авиации потерпел крушение в автономном сообществе Мурсия в Испании. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ВВС страны в Twitter.

Крушение произошло во время учебного полёта рано утром. Самолёт упал в море в километре от береговой линии в районе песчаной косы Ла-Манга.

В настоящее время в месте крушения самолёта проводится поисково-спасательная операция, мобилизованы три судна. Подтверждена гибель пилота С-101.

Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при крушении легкомоторного самолёта в испанской провинции Толедо.

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