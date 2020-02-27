Фолькмарзен, , 20:25 — REGNUM До 76 человек скорректировано Генпрокуратурой во Франкфурте-на-Майне число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей во время карнавала в городе Фолькмарзен в федеральной земле Гессен. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, на настоящий момент точное число пострадавших — 76 человек, часть из них получила тяжёлые травмы. В число раненых вошли люди в возрасте от двух до 85 лет.

Среди пострадавших 20 детей. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, 29-летний подозреваемый в преступлении помещён под арест по решению суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 61 пострадавшем в результате наезда на толпу зрителей во время карнавального шествия в городе Фольксмарзене 24 февраля. Водитель легкового автомобиля умышленно направил транспортное средство в группу участников шествия. Подозреваемый был задержан на месте.

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