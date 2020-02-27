Тегеран, , 19:43 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани призвал сограждан избегать поездок и массовых собраний, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Об этом он заявил сегодня, 27 февраля.

Напомним, что в Иране зафиксирована довольно большая вспышка бесконтрольного распространения коронавируса COVID-19. При этом заболевшие есть и среди членов правительства и депутатов Меджлиса.

По предварительным данным, массовое заражение коронавирусом COVID-19 произошло в духовном центре Ирана — городе Кум. В этом городе большое количество шиитских святынь, в частности святилище Фатима аль-Маасуме («Непорочная»), а также мечеть Джамкаран, в которой, по преданию, молился сам Махди (мессия, последний преемник пророка Мухаммеда). В Кум постоянно совершают паломничество мусульмане-шииты.