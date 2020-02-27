Москва, , 19:08 — REGNUM Почти пять тысяч пешеходов погибли в 2019 году на дорогах России. Это следует из статистических данных, опубликованных на сайте ГИБДД РФ.

По данным ведомства, всего за 2019 год произошло 48,7 тысячи ДТП с участием пешеходов, для сравнения в 2018 году эта цифра составляла 50,2 тысячи аварий.

Если в 2018 году жертвами ДТП стали 5,3 тыс. пешеходов, то в 2019 году произошло снижение этого числа, жертвами дорожных аварий стали 4,9 тыс. пешеходов. Ранения получили 45,9 тысячи человек в 2019 году — в 2018 году пострадали в ДТП 47,1 тысячи пешеходов.

Уточняется, что из общего числа погибших для 3,3 тыс. пешеходов причиной гибели стало нарушение ими правил дорожного движения. В 2018 году число погибших по этой причине пешеходов составило 3,5 тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о числе ДТП, произошедших в 2019 году по вине пьяных водителей.

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