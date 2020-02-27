Москва, , 18:58 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в фонарный столб вечером 27 февраля на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Профсоюзная. Водитель Kia не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

Сообщается, что водитель пострадал в результате аварии. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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