Москва, 27 февраля 2020, 18:57 — REGNUM На Садово-Кудринской улице в Москве произошло столкновение двух автомобилей, оснащённых спецсигналами. Об этом 27 февраля передаёт Telegram-канал издания Baza, опубликовавший видео происшествия.
На кадрах две машины с включенными проблесковыми маячками столкнулись на перекрёстке, отказавшись уступать друг другу дорогу.
По данным СМИ, в аварию попали автомобиль BMW, перевозящий депутатов Государственной думы, и машина полиции «Рено». Во втором транспортном средстве, утверждают авторы, находился штатный сотрудник ФСБ.
Инцидент случился 24 декабря 2019 года. Сейчас водители отстаивают правоту в Пресненском суде Москвы.