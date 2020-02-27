Москва, , 18:54 — REGNUM В Российской Федерации в 2019 году произошло порядка 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В таких ДТП погибли более четырех тысяч человек. Такие данные приводит сегодня, 27 февраля, Государственная инспекция безопасности дорожного движения Российской Федерации.

В целом, количество ДТП с участием пьяных водителе в 2019 году снизилось на 3% по сравнению с 2018 годом. Если в 2018 году таких ДТП было 15,1 тыс., то в 2019 — 14,7 тыс.

Более 4 тыс. человек стали жертвами ДТП с участием пьяных водителей в 2019 году (в 2018 году — 4,3 тыс. жертв). Ранения получили более 20 тыс. человек (20,6 тыс в 2018 году.

Отмечается, что чаще всего пьяные водители попадают в ДТП по субботам. Так, в 2019 году число «субботних» аварий с участием пьяных водителей превысило 3 тысячи.