Берн, , 18:19 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир стоит перед реальной угрозой перерастания вспышки коронавирусной инфекции Covid-2019 в пандемию. Об этом он заявил сегодня, 27 февраля.

По словам Гебрейесуса, последние события о бесконтрольном распространении коронавируса в других странах очень тревожны. Это говорит о том, что процесс распространения коронавируса Covid-2019 имеет все предпосылки стать пандемией.

При этом генеральный директор ВОЗ заверил, что организация готова оказывать посильную помощь в укреплении национальных систем здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня впервые с начала эпидемии число заболевших коронавирусной инфекцией за пределами Китайской Народной Республики превысило число заболевших на территории КНР.

Крупные очаги заражения зафиксированы в Южной Корее, Иране и Италии.