Сочи, Краснодарский край, , 17:53 — REGNUM Шторм в четыре балла, дожди, подъём воды в реках прогнозируется в Сочи 28 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На курорте ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Также синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до 14 м/с. До конца суток подъём уровня воды в реках может достигать неблагоприятных отметок. Волнение моря — 4 балла», — уточнили в мэрии.

В администрации рекомендовали гостям Сочи горожанам не оставлять транспорт под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, не пренебрегать правилами безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи продолжаются поиски двух подростков, которых унесло в море во время шторма 25 февраля.