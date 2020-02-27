Элиста, , 17:46 — REGNUM Процессуальную проверку по факту хлопка газа в многоквартирном доме в Элисте начало Следственное управление СКР по Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 27 февраля.

Предварительно установлено, что хлопок газа произошёл поздно вечером 26 февраля в одной из квартир на восьмом этаже многоквартирного дома во втором микрорайоне города Элисты. В результате травмы получил один человек — он находится в БУ РК «Республиканская больница им.П.П. Жемчуева». Из здания после взрыва были эвакуированы 120 жителей дома.

«В настоящее время осмотрена наружная и прилегающая к дома территория, а также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются различные версии произошедшего», — уточнили в СК.

Добавим также, что сегодня, 27 февраля, специалисты провели обследование дома, по результатам которого жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

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