Чебоксары, , 17:44 — REGNUM В Чувашии регистрируют новые случаи мошенничества. Жертвами аферистов стали 39-летний житель Батыревского района, который хотел купить «красивый» государственный номер для машины, и 50-летняя чебоксарка, поверившая «банковскому» мошеннику. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранителям житель Батыревского района рассказал, что собирался приобрести для автомашины «красивый» государственный регистрационный знак.

«Подходящее объявление он нашел в социальной сети, где номер с тремя семерками был выставлен на продажу за 80 тыс. рублей», — говорят в министерстве, отметив, что после предоплаты в размере 49 тыс. рублей аферист перестал отвечать на сообщения.

Ранее в полицию обратилась 50-летняя чебоксарка, которая осталась без 100 тыс. рублей. Она сообщила, что к ней позвонил неизвестный и сообщил, что с её банковского счета якобы пытаются перечислить деньги. Испугавшись, женщина продиктовала реквизиты своей карты и пароли для подтверждения списания.

«После сомнительных операций платежная карта женщины была дистанционно заблокирована банком. Несмотря на это, чебоксарка продолжила выполнять указания незнакомца и написала заявления о её перевыпуске, а также сняла деньги со своего счета», — говорят в полиции.

Мошенник сумел убедить горожанку выполнять его указания «с осторожностью и не привлекать внимания», так как якобы в этом отделении банка имелись недобросовестные работники, которые и пытались списать деньги.

В полиции напоминают, что для проверки информации о попытке несанкционированного списания средств необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка, номер которой указан на обратной стороне карты. И подчёркивают, что ни одна организация, включая банк, не вправе требовать данные банковской карты. При возникновении проблем с вкладами клиентов приглашают в отделение банка, а не решают вопросы по телефону.