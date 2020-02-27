Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM Стали известны подробности массовой аварии, которая произошла на трассе в Ростовской области и унесли жизни трёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель ВАЗ 2114. Он не выбрал безопасный скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с Renault Logan, который съехал в резерв дороги. ВАЗ 2114 отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Hyundai Accent. От удара водитель Hyundai Accent допустил съезд в резерв дороги и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ 2114, а также водитель Hyundai Accent погибли на месте происшествия. Ещё один пассажир ВАЗ 2114, а также водитель и пассажир Renault Logan получили травмы.

Сотрудники дорожной полиции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких манёвров.

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