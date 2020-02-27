Симферополь, , 17:35 — REGNUM Суд заключил под стражу задержанного депутата городского совета Евпатории. Об этом ИА REGNUM 27 февраля сообщила пресс-служба Евпаторийского суда.

«Депутату городского совета Евпатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евпатории задержали депутата городского совета и его помощницу по подозрению в вымогательстве. По данным правоохранителей, они пытались получить один миллион рублей от одного из пользователей городских пляжей за прекращение распространения дискредитирующей его информации. По предварительной информации, речь идёт о депутате от КПРФ Романе Волошине.

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