Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, признанному виновным в сбыте наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном военном следственном управлении СКР 27 февраля.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2019 года рядовой приобрёл через интернет наркотики с целью дальнейшего сбыта. Затем он передал информацию о месте хранения запрещённого вещества лицу, действовавшему под контролем полиции.

Приговором суда контрактник признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 11 лет тюрьмы. Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии строгого режима.