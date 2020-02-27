Ялта, Крым, , 17:28 — REGNUM В Ялте адвоката признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии. Об этом ИА REGNUM 27 февраля сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.

«В сентябре 2019 года адвокат в силу возникшего преступного умысла затребовал у клиентки 20 тысяч долларов на «решение вопросов» в правоохранительных органах и суде в интересах обвиняемого лица. Спустя три дня она под контролем правоохранителей передала адвокату часть суммы — 12,5 тысячи долларов. Адвокат признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество», — уточнили в суде.

Согласно приговору, юристу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководителю «Бахчисарайского торгово-производственного предприятия» предъявили обвинение за получение взятки в 150 тысяч рублей и присвоение чужого имущества.

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