Белгород, , 17:07 — REGNUM Свой испачканный грязью автомобиль с чужим телефоном внутри обнаружила у дома жительница Грайворонского района Белгородской области. Как установили полицейские машину угнал молодой человек, прокатился на ней по селу, заправил топливом, а затем вернул на место, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 24-летний ранее судимый мужчина вместе с приятелем отдыхал в беседке во дворе многоквартирного дома. Отлучившись ненадолго, он заметил припаркованный Daewoo Matiz с ключами зажигания в замке. Молодой человек вернулся к беседке на малолитражке. Приятель подумал, что это такси, вдвоём они прокатились по селу, потом угонщик заехал на АЗС, заправил автомобиль топливом и вернул его на прежнее место, забыв в салоне свой телефон. По этой находке полицейские установили личность подозреваемого, а затем и задержали нетрезвых товарищей.

В отношении приятелей составили административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.