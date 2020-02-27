Симферополь, 27 февраля 2020, 17:05 — REGNUM Сорванная сильными порывами ветра крыша складского здания раздавила автобусную остановку в Симферополе. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.
В МЧС РК на данный момент нет информации о пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильный ветер сорвал крышу здания Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма в Симферополе.
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