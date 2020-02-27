Великий Новгород, , 16:51 — REGNUM В Новгородской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, синоптики прогнозируют сильный снегопад вечером сегодня, 27 февраля, и в ночь на 28 февраля.

Из-за снегопада в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода линий электропередачи и, соответственно, отключения электроэнергии. В ГУ МЧС России по Новгородской области предупредили жителей о мерах безопасности.

Отметим, что в Великом Новгороде нынешняя зима выдалась бесснежной — первый снег выпал только 28 января, а в феврале снегопады были дважды — 5 и 26 февраля. В мэрии подсчитывают экономию от уборки улиц в течение бесснежной зимы, чтобы отправить эти средства на другие городские нужды.