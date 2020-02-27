Невьянск, Свердловская область, , 16:45 — REGNUM В Невьянске вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Невьянский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на четыре года. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием и судом установлено, что 25 декабря 2019 года обвиняемый, предварительно договорившись по сотовому телефону, приобрёл у неустановленного лица героин. Свёртки с наркотическим веществом он забрал из указанных продавцом «закладок». В дальнейшем злоумышленник хранил наркотики в автомобиле своего знакомого.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, а приобретённая им партия героина была изъята.