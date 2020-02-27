Кострома, , 16:23 — REGNUM Военный суд вынес приговор преподавателю Костромской Академиирадиационной, химической и биологической защиты за взятки, — сообщает ТРК «Кострома».

Как выяснило следствие, офицер за деньги давал курсантам внеплановые увольнительные и разрешал пользоваться мобильным телефоном, что запрещено на территории ВУЗа.

Услуги оценвались в суммы от 500 до 3 000 рублей — всего доказано 10 эпизодов. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

«Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел на заработанные таким образом деньги приобрести имущество для нужд курса. В ходе судебного заседания данный офицер не смог представить каких-либо документов или иных доказательств, подтверждающих приобретение имущества для нужд вверенного ему курса. С учетом признания вины, судом ему назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей. Командованием Академии с учетом вынесенного приговора рассматривается вопрос о возможности увольнения данного офицера», — пояснил заместитель руководителя Военно-следственного отдела по Костромскомугарнизону Александр Родин.