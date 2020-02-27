Екатеринбург, 27 февраля 2020, 16:21 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается мальчик 2007 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
По данным сотрудников правоохранительных органов, ребёнок ушёл из дома № 25 по улице Народной Воли днём 26 февраля и на данный момент его местонахождение неизвестно.
На поиск ребёнка сориентирован личный состав территориальных отделов. Также сотрудники полиции проверяют развлекательные и торговые заведения Екатеринбурга.