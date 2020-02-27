Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается мальчик 2007 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По данным сотрудников правоохранительных органов, ребёнок ушёл из дома № 25 по улице Народной Воли днём 26 февраля и на данный момент его местонахождение неизвестно.

«Приметы разыскиваемого: плотное телосложение, рост 158 см, волосы светло-русые. На момент ухода был одет в черную толстовку с капюшоном, черные брюки с белыми надписями по бокам, голубые полукеды», — сообщили в отделении полиции.

На поиск ребёнка сориентирован личный состав территориальных отделов. Также сотрудники полиции проверяют развлекательные и торговые заведения Екатеринбурга.