Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM Появились фотографии с места смертельного ДТП в Ростовской области, сообщает ИА REGNUM.

В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли три человека УГИБДД по Ростовской области

Напомним, авария с участием трёх автомобилей произошла 27 февраля на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. В результате ДТП три человека погибли, ещё один получил травмы.

Известно, что на автодороге столкнулись Renault Logan, ВАЗ 2114 и Hyundai Accent. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности случившегося.

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