с. Басы, , 16:03 — REGNUM В Астраханской области 54-летний местный житель и его 24-летний сын подозреваются в похищении человека по предварительному сговору. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, отец и сын заподозрили работника соседней фермы, находящейся в 25 километрах от села Басы Лиманского района, в краже крупного рогатого скота. Они приехали на своей машине на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, избили мужчину, погрузили его в автомобиль и увезли в свой гараж.

В гараже мужчины продолжили пытать потерпевшего, чтобы узнать, где находится их скот. При этом похищенный к краже коров отношения не имел.