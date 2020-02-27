Симферополь, , 16:05 — REGNUM Спасатели ликвидировали последствия обрушения крыши с многоэтажного здания Научно-исследовательского института сельского хозяйства в Симферополе, жертв нет. Об этом ИА REGNUM 27 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства провели разведку на наличие под завалами пострадавших и приступили к очистке придомовой территории от элементов крыши», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Крыма бушует сильный ветер. Помимо происшествия в Симферополе, в районе курортной Алушты шторм разбил несколько пляжей.

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