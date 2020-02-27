Пенза, , 16:01 — REGNUM 33-летняя жительница р.п. Тамала Пензенской области обратилась в районное управление ПФР за пособием на погребение ‑ и оказалась на скамье подсудимых. 10 января 2020 года женщина пришла в районное отделение ПФР для оформления пособия и, воспользовавшись отсутствием госслужащей в кабинете, похитила из ее сумки кошелек, где находилось 4 400 рублей. Установить злоумышленницу удалось с помощью записи с видеокамер, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд назначил тамалинке наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 5% заработной платы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Материальный ущерб ею полностью возмещен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) задержан подозреваемый в совершении серии нападений на офисы микрозаймов.

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