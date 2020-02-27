Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Операция проведена совместно с коллегами из МВД. В ходе задержания изъято 17 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты), а также глушители и боеприпасы.

Помимо этого пресечена деятельность подпольной мастерской, в которой злоумышленники модернизировали незаконное оружие и оснащали его спецоборудованием.

«Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ.