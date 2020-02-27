Харьков, Украина, , 15:55 — REGNUM В результате столкновения предпринимателей и охраны харьковского рынка «Барабашово» пострадали четыре человека. Об этом сообщила 27 февраля пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным ведомства, во время акции против строительства дороги, которое предусматривает частичный снос рынка, неизвестные применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате два человека получили ожоги глаз, ещё у двоих — ожоги рук и ног.

Глава администрации Харьковской области Александр Кучер заявил, что расскажет о конфликте президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля предприниматели, торгующие на рынке «Барабашово», заблокировали дорогу, вынудив уехать спецтехнику, которая прибыла для сноса арки у входа в рынок.

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