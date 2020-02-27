Самара, , 15:47 — REGNUM Трамвай, опрокинувшийся около торгового центра «Апельсин» в Самаре, придавил четыре легковых машины. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, трамвай следовал по маршруту 20 к. В какой-то момент он съехал с рельс. В результате сам трамвай и четыре автомашины получили механические повреждения.

По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался. А ДТП произошло из-за технической неисправности транспортного средства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 февраля около торгового центра «Апельсин» на Ново-Садовой трамвай опрокинулся на бок, придавив припаркованные у торгового центра машины.

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