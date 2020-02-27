Ташкент, , 15:29 — REGNUM В Узбекистане в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 2096 граждан, кроме того, свыше 10 тысяч человек, из которых 1340 детей пострадали из-за отсутствия безопасных условий на дорогах, сообщает пресс-служба Сената Узбекистана.

Верхняя плата парламента отмечает, что эффективность проводимой органами внутренних дел работы не заметна из-за накопившихся годами проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане разработан проект концепции безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане предложили ужесточить ответственность за нарушения ПДД