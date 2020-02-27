Багдад, , 15:53 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали 39 членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 февраля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, боевые действия прошли на севере провинции Салахуддин, где по-прежнему сильны позиции террористов. В последние месяцы здесь участились похищения местных жителей.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о своей полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее бандиты продолжают свою активную деятельность на территории страны.

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