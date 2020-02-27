Самара, 27 февраля 2020, 15:24 — REGNUM Двух чиновников администрации одного из районов Самары подозревают в получении взяток. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.
По версии следствия, два чиновника с 2016 года по 2019 год получали от граждан взятки. По одной из версий, за это они должны были покровительствовать при осуществлении гражданами розничной торговли.
В настоящее время подозреваемые находятся под арестом.
Возбуждено уголовное дело.
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