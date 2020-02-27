Львов, Украина, 27 февраля 2020, 15:26 — REGNUM Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове. Скандал устроили радикальные националисты, сообщает 27 февраля украинское издание «Обозреватель».
Инцидент произошёл во Львовской областной государственной администрации во время заседания парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Королевская отказалась следовать провокационным требованиям радикалов признать РФ «страной-агрессором».
Националисты потребовали, чтобы депутат покинула зал заседаний, и стали скандировать «Позор!», «Чемодан, вокзал, Россия!» Королевская вышла из зала, заседание не состоялось.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука таким же «врагом Украины», как президент РФ Владимир Путин.
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