Москва, , 15:12 — REGNUM Чтобы трагических случаев в деятельности сотрудников ППС и ДПС было меньше, необходимо обеспечить их видеорегистраторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 февраля заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, комментируя инцидент в Иркутске, где мужчина умер, после применения полицейскими электрошокера.

Напомним, что в Иркутске продолжается следствие в отношении сотрудников ППС, которые превысили служебные полномочия, применив электрошокер в отношении мужчины. Сообщается, что таксист не смог разбудить 24-летнего молодого человека. Он обратился за помощью к ближайшему наряду ДПС. Теперь уже бывшие полицейские решили разбудить пьяного электрошокером.

Цветков отметил: «Все случаи, когда сотрудникам полиции разрешено применение спецсредств, описаны в соответствующем законе. Будить человека с помощью электрошокера, безусловно, запрещено. Понятное дело, что Следствие должно установить, что стало причиной смерти — было ли это вызвано именно применением электрошокера или нет. Но то, что полицейские нарушили закон — это очевидно. И они должны понести ответственность».

По его словам, подобных ситуаций, пусть и не с таким трагичным концом, к сожалению, очень много. «Чтобы их было меньше, чтобы было легче разбираться кто прав, а кто виноват, мы давно предлагаем обеспечить всех сотрудников ППС, а также ДПС, видеорегистраторами, которые будут постоянно включены во время несения службы. Уже доказано, что это приводит к резкому снижению злоупотреблений должностными полномочиями. И, кроме того, защищает сотрудника, если он прав», — пояснил Цветков.

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