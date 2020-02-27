Курган, , 15:03 — REGNUM В Кургане выявлена контрабанда 143 свиней. Сотрудники полиции остановили на пути в Казахстан фуру с животными с поддельными ветеринарными паспортами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

По документам свиньи перевозились из колхоза, расположенного в Свердловской области. Но ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) был оформлен с грубыми ошибками и с признаками подделки. Согласно системе «Меркурий» под указанным номером числился сливочный сыр, произведённый в Московской области.

Возбуждено уголовное дело.