Нью-Дели, , 15:06 — REGNUM Число жертв столкновений в столице Индии, городе Нью-Дели достигло 34 человек, об этом 27 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, семеро манифестантов были убиты в ночь с 26 на 27 февраля. Порядка 170 человек получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая помощь.

Напомним, беспорядки в Нью-Дели начались 23 февраля, причиной тому стало недовольство исламского населения столицы законом о гражданстве, который они называют дискриминационным.

В соответствии с новым законам, религиозные меньшинства Афганистана, Пакистана и Бангладеш имеют право на упрощенное получение индийского гражданства.

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