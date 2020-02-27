Самара, , 16:20 — REGNUM Ограничение доступа к озеру снято после вмешательства природоохранного прокурора в Самарской области. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, на земле, находящейся в муниципальной собственности, были построены два бетонных забора длиной более 40 метров. Тем самым доступ для граждан к озеру Воскресенское Самарской области был ограничен.

Природоохранный прокурор через суд потребовал устранить ограничения прохода к озеру. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее требования в полном объеме. Кроме этого, обязал администрацию сельского поселения снести незаконные постройки.

Сообщается, что заборы демонтированы, поэтому доступ граждан к озеру обеспечен.