Ставрополь, , 15:24 — REGNUM Пожар вспыхнул утром 27 февраля на территории Бештаугорского заказника в Ставропольском крае, расположенного в окрестностях города Лермонтова. Видео сильного задымления у подножия горы Бештау появилось в социальных сетях.

Предполагается, что огонь перекинулся на заказник с территории Лермонтова. ГТРК «Ставрополье» передает, что возгорание усилиями нескольких пожарных подразделений удалось потушить к 11:00. Площадь пожара пока неизвестна. В настоящее время специалисты оценивают ущерб.

Бештаугорский заказник был основан в 1999 году, он охватывает территории Пятигорска, Железноводска, Лермонтова, земель Прикумского и Ленинского сельсоветов Минераловодского района и земель Этокского и Пригородного сельсоветов Предгорного района. Общая площадь заказника превышает 10 тыс. гектаров.