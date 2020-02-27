Барнаул, , 14:32 — REGNUM Сотрудникам Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России удалось установить личности подозреваемых в серии хищений железнодорожных деталей на территории Первомайского и Тальменского районов края. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, речь идёт о троих местных жителях, которым в октябре 2019 года удавалось неоднократно вывозить с территории транспортного предприятия детали верхнего строения пути и лом металла.

По предварительной оценке, общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

«Кроме того, в ходе предварительного следствия была получена информация о причастности одного из злоумышленников ещё к одному преступлению, совершенному по такой же схеме: 33-летний житель Новоалтайска подозревается в хищении железнодорожных деталей на сумму более 140 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

Похищенное имущество обнаружено, изъято и возвращено собственникам.