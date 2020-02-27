Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Екатеринбургскую больницу № 23 проверят после гибели беременной женщины и её ребёнка. Об этом сообщают в горздраве.

Как сообщили изданию «Новый день» в пресс-службе ведомства, женщине стало плохо в помещении женской консультации ЦГБ № 23. Пациентке вызвали скорую. Бригада подъехала за 13 минут, но женщина уже находилась в состоянии клинической смерти.

Женщину попытались откачать в течение получаса. Спасти пациентку и её ребёнка так и не удалось.

Инцидент будет рассмотрен комиссией как на уровне горздрава, так и на уровне областного минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беременная пациентка погибла в Хасавюрте. В её смерти обвиняют акушера-гинеколога из городского перинатального центра.

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