Уфа, , 14:30 — REGNUM Подозреваемого в мошенничестве путем «подлома» денег задержали в Башкирии. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По версии следствия, 29-летний подозреваемый похитил деньги у продавцов трех торговых точек. Он подходил к продавцам с пятитысячной купюрой и покупал товар на сумму около 300 рублей. Следователи считают, что когда продавец давал ему сдачи, подозреваемый незаметно прятал три тысячи рублей себе в карман. Потом, по версии следствия, он отказывался от покупки под разными предлогами и возвращал продавцу всего около 1700 рублей. Кроме этого, он забирал свою пятитысячную купюру.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, несмотря на то, что мужчина старался не оставлять следов. Его разыскали в Татарии и отвезли в Башкирию.

Отмечается, что подозреваемый уже во всем сознался.

По трем фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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