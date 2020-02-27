Ольхонский район, Иркутская область, 27 февраля 2020, 14:22 — REGNUM Очередную опасную небрежность допустили туристы, выехавшие на байкальский лёд в автомобиле Lexus в Мухорском заливе (вблизи мыса Улирба). Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, ЧП произошло сегодня, 27 февраля, в 11:30 по местному времени по причине того, что из-за теплых подводных источников лед в этой местности Байкала фактически не замерзает, в некоторых местах толщина его составляет менее 10 сантиметров.

Lexus ушёл под воду на Байкале
Lexus ушёл под воду на Байкале
ГУ МЧС по Иркутской области

Несмотря на то, что опасный участок ежегодно в зимний период обносится вешками, а на берегу выставляются соответствующие знаки, информирующие об опасности, водитель внедорожника проехал за вешки и в пятнадцати метрах от берега автомобиль на 1,5 метра провалился под лёд.

Как говорят спасатели, помимо водителей в салоне машины находились трое пассажиров. К счастью, обошлась без жертв: пострадавшие самостоятельно выбрались и дошли до ближайшей базы отдыха.