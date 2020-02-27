Рязань, , 14:23 — REGNUM Подсобный рабочий получил травму руки на мебельной фабрике в селе Поляны Рязанского района, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ходе доследственной проверки будут изучены обстоятельства соблюдения правил охраны труда.

Инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. 25-летний гражданин Республики Узбекистан во время работы на фрезерном станке отрезал себе четыре пальца. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

После изучения обстоятельств произошедшего следователи дадут юридическую оценку ответственным за технику безопасности лицам, а затем вынесут процессуальное решение.