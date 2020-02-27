Чернигов, Украина, 27 февраля 2020, 14:23 — REGNUM В Черниговской области Украины местный фермер распахал поле, на котором находились памятники археологии. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области Татьяна Похилько, сообщило 27 февраля информационное агентство «Укринформ».
Предприниматель использовал для выращивания кукурузы и озимой пшеницы территорию, на которой находились древние поселения Курганка, Выгоры, Зайцы-1 и Зайцы-2.
По оценке экспертов, стоимость уничтоженных памятников археологии составляла 2 млрд гривен или свыше $81 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму в некрополе Усть-Альмин археологи нашли скифские изделия из драгоценных металлов.
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