Чернигов, Украина, , 14:23 — REGNUM В Черниговской области Украины местный фермер распахал поле, на котором находились памятники археологии. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области Татьяна Похилько, сообщило 27 февраля информационное агентство «Укринформ».

Предприниматель использовал для выращивания кукурузы и озимой пшеницы территорию, на которой находились древние поселения Курганка, Выгоры, Зайцы-1 и Зайцы-2.

«По приговору суда местный житель заплатил штраф за самовольное занятие особо ценных земель и возместил в пользу территориальной общины… убытки в размере почти 300 тыс. грн», — рассказала пресс-секретарь.

По оценке экспертов, стоимость уничтоженных памятников археологии составляла 2 млрд гривен или свыше $81 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму в некрополе Усть-Альмин археологи нашли скифские изделия из драгоценных металлов.

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